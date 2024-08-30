気象台は、午後10時29分に、大雨警報（土砂災害）を大山町、南部町、伯耆町に発表しました。また洪水警報を日野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・大山町、南部町、伯耆町に発表中・西部では、31日昼前まで土砂災害に、31日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大山町□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼前にかけて警戒■南部町□大雨警報【発表】・土砂災害31日昼