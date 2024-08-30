【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■9月1日の放送では、ディナーショー全日程を終えたYOSHIKIが現在の心境を語る！ 8月31日、YOSHIKIのディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』が最終公演を迎える。これに伴い、8月31日19時と9月1日21時30分からYOSHIKI CHANNELにて2夜連続の生放送が実施される。 ディナーショー最終日の前日となる8月30日公演に