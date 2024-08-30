多くの人と対面する「接客業」は、人と話すのが好きで、コミュニケーション能力も兼ね備えた人が向いているイメージがあります。しかし、SNS上では意外にも、コミュニケーションが嫌い・苦手な人の方が「接客業に向いている」という意見が少なくないことをご存知でしょうか。「話すテーマが決まっているから怖くない」コミュニケーションが苦手な人は、「会話が続かない」「人見知りで、話す内容に困る」などの悩みを抱えてい