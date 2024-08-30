カシオの耐衝撃ウオッチ・G-SHOCKの新作は、ワイドサイズでゴツゴツっとしたケースデザインが特徴。デジタル表示のみの「GD-010」（1万4850円）とアナログ＋デジタル表示の「GA-010」（1万8150円）は、どちらも1万円台ながら、多彩な機能と電池寿命約10年など、G-SHOCKらしい機能性の高さが魅力です。また両モデルともゴツゴツ感のある時計ケースをベースに3色のカラバリをそろえ、日常使いからハードなアウトドアまで幅広いシーン