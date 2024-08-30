きょう（30日）未明、埼玉県三郷市の市道で横断中の84歳の男性をはねて死亡させ、現場から逃走したとして、ダンプカーを運転していた63歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、栃木県佐野市の自称・自営業、吉永充容疑者（63）です。警察によりますと、吉永容疑者はきょう午前4時ごろ、三郷市彦江の市道でダンプカーを運転中、道路を横断していた近くに住む小沢力夫さん（84）をはねて死亡させ、現場から逃