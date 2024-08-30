さまざまなシーンで役立つ万能ポリ袋「アイラップ」の公式X（旧Twitter）が、8月29日に投稿を更新。炊飯器を使わないで米を炊く方法を公開し、反響が寄せられています。【実際の投稿：アイラップ、災害時に便利な炊飯方法を公開】「有益な情報こそ広まるべき！」現在日本列島に上陸し、各地でさまざまな被害が出ている台風10号。災害時に停電が起こった際などには、食料を確保することが急務になります。同アカウントでは「イザと