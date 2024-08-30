日本代表MF田中碧のイングランド2部リーズ・ユナイテッドへの完全移籍が30日に発表された。8月の終わりにようやく実現した田中の新天地移籍。リーズはドイツ人のダニエル・ファルケ監督が昨年夏から田中の獲得を求めており、1年越しでの移籍となった。クラブにとっても重要な移籍だったようで、移籍発表の12分前、こんなティザー動画をSNSに投稿して話題を呼んだ。pic.twitter.com/PmCKnOHiDl— Leeds United (@LUFC) August