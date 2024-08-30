溢水した葛川（柵の奥）。並行して県道７１号が走っている＝３０日午前７時ごろ、二宮町二宮（町提供）台風１０号や暖かく湿った空気の影響で、神奈川県内は２９日から３０日にかけて西部を中心に４００ミリを超える記録的な大雨となり、河川の氾濫・増水や土砂崩れが相次いだ。県の集計では、小田原市と平塚市で計３人が負傷した。県と横浜地方気象台が発表した土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）は計２６市町村に上り、二宮