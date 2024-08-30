インタビューに答える河野デジタル相＝３０日午後、東京都千代田区自民党の河野太郎デジタル相（衆院神奈川１５区）は３０日、神奈川新聞社の単独インタビューに応じ、党総裁選への出馬会見で発表した原子力発電所のリプレース（建て替え）も選択肢とした原発政策について、持論の「脱原発」を事実上棚上げしてでも温暖化対策を急ぐべきだと主張した。「台風一つとっても温暖化の影響が相当ある。化石燃料を早く脱却しないと人類