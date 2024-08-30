自民党総裁選に臨む決意を語る河野デジタル相＝３０日午後、東京都千代田区自民党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）への出馬を表明した河野太郎デジタル相（衆院神奈川１５区）は３０日、神奈川新聞社の単独インタビューで、党内の長老や“キングメーカー”と呼ばれる人物の影響力について問われ「私が総理になったら介入する人はいないでしょう」と述べた。総裁になれば所属する麻生派を離脱する考えも示し、長老や派閥が