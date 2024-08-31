[ワシントン ３０日 ロイター] - 米商務省が３０日発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．５％上昇し、前月と変わらずだった。前月比は０．２％上昇でエコノミスト予想と一致、６月は０．１％上昇で改定されなかった。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数は０.２％上昇、６月と変わらずだった。前年比は２．６％上昇でこちらも前月と変わらず。７月の個人消費支出は０．５％増でエコノミ