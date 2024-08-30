オリックス２―０楽天（パ・リーグ＝３０日）――オリックスは一回に森の犠飛で先制し、五回に広岡の適時打で加点。４投手の継投で零封した。６回無失点の曽谷が７月２日以来の白星。楽天は３連勝ならず。◇日本ハム５―２西武（パ・リーグ＝３０日）――日本ハムが快勝。三回に清宮の３ランで先行し、七回にも２点を加えた。加藤貴は自己最多に並ぶ８勝目。西武はクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した。◇ロッテ６