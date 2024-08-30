1990年より長くにわたりJAPANESE SKINHEADSシーンを牽引してきた鐵槌が、新しくレーベル設立、Sledgehammer Sound Serviceで最初のVinylレコード『日本大神 - NIHON OOKAMI -』を9月24日（火）にリリースすることを発表した。 そして、鐵搥田中昭司のコメントと共に、リードトラックとなる「日本大神」のOFFICIAL MUSIC VIDEOが公式YOUTUBEにて公開された。 本作は、鐵槌の5曲からなる12イ