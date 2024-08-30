ホルシュタイン・キールは30日、スロバキアのジリナからU-21スロバキア代表DFドミニク・ヤヴォルチェク(21)のレンタル移籍加入を発表した。ヤヴォルチェクは17歳時の2020年8月にファーストチームデビューを飾った左利き左サイドバック。昨シーズンは両ウイングバックをこなしながら公式戦39試合でプレーし、2ゴール2アシストを記録した。各年代のスロバキア代表でも戦い、U-21代表では15試合1得点の成績。日本代表FW町野修斗も所属