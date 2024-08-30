◆ロッテ6―2ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）4番の山川穂高が2年ぶりの大台30号にリーチをかける29号2ランでチームを零封負けから救った。6点を追う9回1死一塁。ロッテ3番手の東妻が投じたツーシームを捉えて左翼席へ運んだ。相手外野手が一歩も追わない打球に「完璧です」とうなずいた。球宴後は11カードで15本目と量産態勢が続いている。相手先発の佐々木に対して自身は1安打を放つも、チーム全体では3安打で無得点に封