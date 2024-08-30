◆西武2―5日本ハム（30日、ベルーナドーム）今季117試合目。26試合を残して西武のクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。9月を前にしての屈辱に、渡辺久信監督代行は「この時期に（CS進出の）可能性がなくなることはなかなかないこと。悔しいし、応援してくれるファンに申し訳なく思う」と頭を下げた。引き分けでもCS進出が消える厳しい試合で、先発の松本航が3回に清宮幸太郎に10号3ランを浴びて先制を許