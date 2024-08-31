トヨタ自動車が２０２４年度下半期（１０月〜２５年３月）に部品メーカーに供給する鋼材の価格を、上半期（２４年４〜９月）に比べて１トン当たり１万５０００円程度引き下げることが３０日、分かった。値下げは約７年ぶりとなる。トヨタは日本製鉄と鋼板価格の交渉を半年ごとに行い、部品メーカーが使う鋼材などを一括して仕入れている。日鉄との鋼板価格交渉が妥結し、３０日までに主要な部品メーカーに伝えた。