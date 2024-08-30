＜まるがめ31日11R準優勝戦＞まるがめSG「第70回ボートレースメモリアル」は30日、4日間の予選が終了。31日の9〜11Rで準優勝戦が行われる。大接戦の首位争いを制したのは、3日目終了時点で得点率5位の平本真之（40＝愛知）だった。5号艇で臨んだ4日目3Rで2着に入り、オール3連対をキープ。得点率を7・60に押し上げると、ライバルたちの脱落で予選トップ通過を決めた。「4日目は劣勢だった。乗り心地は悪くないけど直線で伸び