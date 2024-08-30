西日本高速道路・鹿児島高速道路事務所によりますと、台風10号の影響により通行止めが続いていた東九州自動車道の隼人西ICと末吉財部ICの間が、路上の清掃などが終わり、30日午後8時13分に通行止めが解除されました。 ・ ・ ・