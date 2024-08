ボーイズグループONE OR EIGHTのデビュー曲「Dont Tell Nobody」が、Billboard JAPANの「Heatseekers Songs」(8/28公開)で首位を獲得した。【写真をすべて見る】ONE OR EIGHTのメンバーONE OR EIGHTは、デビュー曲をリリースするやいなや、Spotifyの中で最も人気を誇る公式プレイリストの1つ「New Music Friday」(8/16更新分)にアメリカ版をはじめとする16の国と地域で選出。デビュー曲がアメリカをはじめとする16の国と地域で