１０年債利回りは３．８７３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（%） 米2年債 3.923（+0.029） 米10年債3.873（+0.011） 米30年債4.150（+0.005） ドイツ2.273（-0.001） 英国3.992（-0.027） カナダ3.138（+0.004） 豪州3.967（+0.013） 日本0.898（-0.001） ※米債以外は10年物