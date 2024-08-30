【ワッキーウッキーのアメリカトレンドレポ】アメリカ在住歴24年のクックパッドアンバサダー・ワッキーウッキーさんがシカゴより最新トレンドをレポート！アメリカで流行っている食材や、日本でもお馴染みのアノ商品の意外な一面などを現地からお届けします。今回は、アメリカでも人気の日本食「ラーメン」についてご紹介します。 日本が誇る国民食の一つで、今や世界中で大人気の「ラーメン」。ここアメリカはシカゴでも、ラーメ