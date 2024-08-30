◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（３０日・楽天モバイル）４位の楽天は５位・オリックス投手陣に要所で抑えられ、１０安打を放ちながらも今季１５度目の０封負けを喫した。先発の藤井は初回１死一、三塁、森に先制犠飛を許し、５回１死三塁の場面では広岡に左前適時打で追加点を献上した。７回７安打２失点と粘りの投球も打線の援護がなく４敗目。２１年同期入団の早川に並ぶ９勝目とはならず、６月１３日の巨人戦以来となる