宮粼駿監督の名作を舞台化した『千と千尋の神隠し』がロンドン公演大千穐楽を迎え、千尋役の上白石萌音さん（26）が英語で感謝を伝えました。同舞台の2024年公演は、3月に帝劇で開幕。4月から8月にかけては、ロンドン・コロシアムで上演されました。最終日の舞台に立った上白石さんは、「私たちを温かく迎えてくださり本当にありがとうございます。今回がウエストエンドでの最後の公演でした。皆様のおかげで、この4か月半、