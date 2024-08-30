台風10号は今どこを進んでいる？（30日21時50分気象庁発表）気象庁によりますと、台風第10号は、四国中央市付近を、1時間におよそ20キロの速さで東へ進んでいます。【写真を見る】【台風10号は今どこ？】ノロノロ台風は愛媛・四国中央市付近を1時間に約20キロの速さで東へ進行中近畿・東海は「線状降水帯」発生の可能性【気象庁発表30日21時50分】台風第10号は、30日21時には、四国中央市付近の北緯34度00分、東経133度35分に