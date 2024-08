こちらは天の川銀河の衛星銀河(伴銀河)のひとつ「小マゼラン雲(Small Magellanic Cloud: SMC、小マゼラン銀河とも)」にある約21万光年先の散開星団「NGC 346」です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3(WFC3)で撮影された小マゼラン雲の散開星団「NGC 346」(Credit: NASA, ESA, and C. Murray (Space Telescope Science Institute); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America))】NGC 346