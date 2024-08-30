兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会（定数８６）の立憲民主党県議らでつくる会派「ひょうご県民連合」（９人）は３０日、知事に対する不信任決議案を９月議会（１９日開会）で提出する方針を決めた。地方自治法では、不信任案は、出席議員の４分の３以上の賛成があれば可決する。県議会の場合、可決には６５人の賛成が必要となる。県民連合は今後、最大会派・自民党県議団（３７人）や維