「ロッテ６−２ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの安田尚憲内野手が１軍昇格し、「８番・三塁」で即スタメン出場。第１打席で先制適時打を放ち「１軍に上がってきて一発目の打席だったんで、なんとか良い形で結果を出せたので良かった」と振り返った。０−０の二回、２死から佐藤が三塁内野安打で出塁すると、続く安田は１４５キロのシュートをはじき返し中越え適時二塁打に。この試合までソフトバ