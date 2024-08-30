彼のドーパミンの放出を促すような行動をすればいいのです思い出す小学校の幽霊騒動。疑惑の正体が判明⁉／スーパーのお兄さん2（1）スーパーをめぐるドタバタコメディ！地方スーパーの再建はいかに⁉とある地方に住み、第一志望ではなかったとはいえようやく東京の大学に受かった高校3年生の田中ミチル。そんな彼は進学を間近に控えたある日、父からスーパーマーケット「タナカックス」の経営を継ぐように言われ、海外