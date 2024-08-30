30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比150円高の3万8860円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8647.75円に対しては212.25円高。出来高は4756枚となっている。 TOPIX先物期近は2719.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物