『夏目友人帳』の最新TVアニメシリーズ『夏目友人帳 漆』が、10月7日より毎週月曜深夜24時〜テレ東系列にて放送が決定。このたび、キービジュアルと本PV、主題歌情報が発表となった。今回お披露目されたキービジュアルでは、放送時期の秋を思わせる美しい紅葉の中、主人公・夏目貴志と相棒のニャンコ先生が描かれている。キービジュアルまた、オープニングテーマは柏木ひなたの「Alca」、エンディングテーマは近藤利樹の「こまりわ