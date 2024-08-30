Photo: はらいさん インドアでもアウトドアでも大活躍。iPhone向けアクセサリの販売でおなじみのMOFT（モフト）はMagSafeを活用したスマホスタンドを取り扱っていることでも有名ですが、多機能が特徴の「MOFT 七変化マルチスタンド」（税込5,780円）が便利そうだったので使ってみました。 まずは七変化マルチ