＜まるがめ31日11R準優勝戦＞まるがめSG「第70回ボートレースメモリアル」は30日、4日間の予選が終了。31日の9〜11Rで準優勝戦が行われる。得点率18位で準優勝戦ラスト1枠に滑り込んだのは桐生順平（37＝埼玉）だった。1号艇で出走した4日目8Rを逃げ切り勝ち。3日目終了時点では得点率26位に甘んじていたが、逆転突破を決めた。しかし、調整は迷路から抜け出せていない。「道中で（石渡鉄兵に）追いかけ回されたしプロペラが