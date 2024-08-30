YouTubeチャンネル登録者数212万人の都市伝説系YouTuber、Naokimanが30日までに自身のチャンネルを更新。霊感芸人として人気のシークエンスはやとも（33）と11月2日に有明アリーナで共同開催するライブイベント「THE SECRET SHOW」への意気込みを語った。Naokimanは「重大発表」などとつけた最新動画の冒頭で「本気を出して前代未聞のとんでもないイベントを最高のメンバーと最高の演出で開催してやろうと。今はかなり力を入れて準