ロッテ・佐々木朗希投手（２２）が３０日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリン）に先発し、７回まで１０１球を投げて３安打７奪三振で無失点に抑える好投を見せ、７勝目（４敗）を挙げた。立ち上がりから直球は１５０キロ台後半を計測し、２回には近藤に対してこの日最速となる１６１キロをマーク。中盤からはスライダーを多投して鷹打線に的を絞らせず、許した安打は散発で５回二死からイニングをまたいで４者連続三振も記録した