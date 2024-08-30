雨宿りに選んだのはカーウォッシュのお店 土砂降りの雨の日 土砂降りの雨の日、ニューヨークにあるカーウォッシュのお店に、小さな子猫が飛び込んできました。 「雨宿りさせてにゃ」 出典：https://www.youtube.com 保護施設に連絡 ショップのスタッフはすぐさま、動物保護施設リトル・ワンダラーに連絡をとり保護を依頼しました。 保護施設の人が到着するのを待つ間、怯えた子猫は