藤吉夏鈴 櫻坂46藤吉夏鈴との小林啓一監督が30日、都内で行われた映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』大ヒット＆拡大公開記念トークショーに出席した。藤吉が映画初出演にして初主演を務めた本作。山崎天の家族が鑑賞したと報告を受け「嬉しかったですね」と喜びつつ「メンバーの家族が観て下さるのは少し恥ずかしかったですね」と照れた。