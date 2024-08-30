靴下を履くことで、涼しく寝ることが可能になるという研究結果が出てきた。ある調査によると、夜寝る際に足を覆うことで窓を開けるよりも効果的に体温調節ができるそうだ。 【写真】週1～2回以上なかなか眠れないが7割超よく眠れるための方法ランキング 英国で睡眠障害に悩む科学、医学、ヘルスケアで働く人々のための専門家組織ブリティッシュ・スリープ・ソサエティのリサ・アーティス氏は説明した。