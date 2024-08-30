テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが、３０日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムで「シャツとパンツとベルトという、クールな大人スタイル」とつづり、コーデを披露。スタイルの良さがうかがえる衣装を公開し「パンツのグレーの色味、太さ、長さ。全て完璧に揃っていて素敵でした…！」と投稿した。フォロワーからは「脚長すぎ」「イイ女」「スタイル抜群」「完璧」などスタイルを絶賛する声が