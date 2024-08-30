8月29日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。【写真】ジャケットを着こなしたクールな姿なども公開佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「オニツカタイガー京都店にお邪魔しました！」と切り出すと、「京都限定のアイテムもあってすごく素敵でした。 そして店員の皆さんもすごく素敵な方でした…」「ゆっくり買い物したかったなぁ 京都に立ち寄ったらぜひ遊びに行ってみてください！」と紹介。同時に、ワイルドな短髪姿で