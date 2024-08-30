カバーマーク(COVERMARK)の2024年クリスマスコフレ「グレイスフル リッチ コレクション」が、2024年10月25日(金)より限定発売される。カバーマーク“すべて現品”24年クリスマスコフレカバーマークから、美しいベースメイクを叶える“すべて現品”クリスマスコフレ「グレイスフル リッチ コレクション」が登場。“シミのない美肌が叶う”ブランド人気No.1(※1)のパウダーファンデーション「フローレス フィット」をはじめ、その仕