カバーマーク(COVERMARK)の2024年クリスマスコスメとして、フェイスパウダー「フェイスアップ プレストパウダー」の限定品が登場。2024年10月11日(金)より予約開始、10月25日(金)より発売される。人気「3Dおしろい」パウダーが24年クリスマス限定デザインに“3Dおしろい”こと「フェイスアップ プレストパウダー」は、スポットライトのように光を捉え、明るく立体的なツヤ肌を叶える人気フェイスパウダー。パールを高配合したパウ