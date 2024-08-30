ピエール マルコリーニ(Pierre Marcolini)から、2024年秋限定カフェメニューが登場。2024年9月1日(日)から11月30日(土)まで、ピエール マルコリーニ 銀座本店、名古屋店、グランフロント大阪店のカフェにて提供される。“マロン×アールグレイ”の秋限定スイーツピエール マルコリーニの秋のカフェメニューでは、「マロン＆アール グレイ」をテーマに、旬のマロンと華やかな香りのアール グレイのマリアージュを楽しめるスイーツが