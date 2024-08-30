ＣＢＣラジオ『八木志芳の私たちは求めてる』宛てに、「乳頭が陥没しているため、乳児がうまく母乳を吸えない」という相談が寄せられました。陥没した乳首について、かつて「吸えば治る」という話もありましたが、本当に治るのでしょうか？婦人科の相談も行っているスマルナ医科歯科クリニック窪田真知医師が、対処法について解説しました。