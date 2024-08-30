“パワハラ疑惑”がもたれている兵庫県の斎藤元彦知事。兵庫県・県議会の百条委員会で知事に対して初めての証人尋問が行われました。【写真を見る】「私も完璧な人間ではない」兵庫県知事“パワハラ疑惑”めぐり百条委員会で初めての証人尋問【Nスタ解説】兵庫県知事 パワハラ疑惑どう語る? 初の証人尋問南波雅俊キャスター:兵庫県・斎藤知事のパワハラ疑惑。調査する百条委員会は知事に対する初めての証人尋問を行って