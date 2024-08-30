【ワシントン共同】米商務省が30日発表した7月の個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比で2.5％上昇した。伸び率は前月から横ばいで、市場予想の2.6％程度を下回った。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数も横ばいの2.6％上昇だった。米連邦準備制度理事会（FRB）は物価の目安としてPCE物価指数を重視している。パウエル議長は物価上昇率が縮小傾向にあることに加え、失業率の上昇で景気の先行き懸念が高まってい