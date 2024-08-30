気象台は、午後9時49分に、洪水警報を安来市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・安来市に発表東部では、31日昼前まで土砂災害に、31日明け方まで河川の増水に警戒してください。東部、西部では、31日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害31日昼前にかけて警戒・浸水31日明け方にかけて警戒3時間最大雨量60mmピーク時間30日夜遅