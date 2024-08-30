「ロッテ６−２ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが快勝で６０勝目を飾った。先発の佐々木朗希投手が７回１０１球３安打無失点７奪三振の好投で約１カ月、４戦ぶりの白星となる７勝目をマークした。藤原、安田とともに「ドラ１トリオ」でヒーローインタビューに立った佐々木は「前回ソフトバンクにやられていたので、やり返すつもりだった」と、胸を張った。援護してくれた先輩２人には「藤原さん