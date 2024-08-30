松山油脂は9月11日、リーフ＆ボタニクスから秋冬限定「ベルガモット」の新製品「ネイルエッセンスベルガモット」「ボディスクラブベルガモット」を発売する。販売は2025年2月28日まで。ネイルエッセンスベルガモット「ネイルエッセンスベルガモット」(1,210円)は、オイルと水溶性の保湿成分(植物エキス)両方を補えるミルクタイプの爪用美容液。爪の縦ジワの原因になる乾燥を防ぐイノンド種子エキスが浸透して水分を保持、