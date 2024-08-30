第78回福島県合唱コンクール（県合唱連盟、朝日新聞福島総局など主催）が30日、郡山市のけんしん郡山文化センターで始まった。小学校部門に5団体、高校部門に27団体が出場。最優秀の県教育長賞には、高校部門で会津、小学校部門で郡山市立柴宮が選ばれた。【写真】「合唱には人生が詰まっている」レジェンド小針さんが語る合唱愛各団体は、練習で磨き上げてきたハーモニーを会場に響かせ、聴衆を魅了した。会津は47人の混